Dedi uygulaması nedir? Dedi nasıl indirilir? Dedi uygulamasında uçtan uca şifreleme-koruma var mı? Dedi uygulaması kimin?

Dedi uygulaması, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararının ardından gündeme geldi. Peki, Dedi uygulaması nedir? Dedi nasıl indirilir? Dedi uygulamasında uçtan uca şifreleme-koruma var mı? Dedi uygulaması kimin?

Dedi uygulaması, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararının ardından gündeme geldi. Peki, Dedi uygulaması nedir? Dedi nasıl indirilir? Dedi uygulamasında uçtan uca şifreleme-koruma var mı? Dedi uygulaması kimin? İşte detaylar haberimizde....

DEDİ UYGULAMASI NEDİR?

Dedi uygulaması, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilmiştir.

DEDİ NASIL İNDİRİLİR?

Dedi uygulaması, Google Play ve Apple Store uygulama marketlerinden indirilebiliyor.

DEDİ ÜCRETLİ Mİ?

Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan indirilebilen uygulama, güvenli ve ücretsizdir.

DEDİ UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Görüntülü ve sesli arama.

Konum, ses, video ve belge gönderimi.

Grup sohbeti imkanı.

Tüm mesajlar uçtan uca şifrelenerek saklanmaktadır.

Silinen mesajlara belli bir süre erişme imkanı.

DEDİ UYGULAMASI YERLİ Mİ VE SAHİBİ KİMDİR?

Dedi uygulaması Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği'nin geliştirip WhatsApp'a alternatif olarak sunduğu bir uygulamadır. Dedi uygulaması yerli bir uygulamadır.

DEDİ NASIL KAYIT OLUNUR?

Uygulamayı ilk kez kurduğunuzda karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girerek kaydolabilirsiniz.

Arama ve Mesajlaşmalara Ait Kayıtlar ve İçerikleri Saklanıyor ve/veya İşleniyor mu ?

Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.

Sohbet Grubu Kurulabilir Mi ?

Grup sohbetleri ile aileniz ve arkadaşlarınızla sürekli iletişim halinde olabilirsiniz.

Doğrulama Kodum Gelmiyor Ne Yapmalıyım ?

Operatörünüzden kaynaklı olarak doğrulama kodu cihazınıza ulaşmamış olabilir. Tekrar denemenize rağmen sorununuz çözülmezse dedidestek@btider.org.tr adresinden bize e-posta gönderebilirsiniz.

Sohbetlerim Nasıl Güvende Tutuluyor ?

Sohbetleriniz uçtan uca şifrelenir ve veriler hiçbir yerde barındırılmaz.

Dedi Üzerinden Dosya Gönderilebilir Mi ?

Kişilerinizle veya gruplarınızda fotoğraf, video, ses, konum, belge gibi dosyaları rahatlıkla gönderip alabilirsiniz.