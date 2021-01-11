Dedi uygulaması kimin, sahibi kim? WhatsApp yerine kullanılacak uygulamalar: Dedi nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

WhatsApp sözleşmesi sonrası kullanıcılar, WhatsApp yerine kullanılacak uygulamaları araştırmaya başladı. Peki, Dedi uygulaması kimin, sahibi kim? Dedi nedir? Dedi nasıl indirilir, nasıl kullanır?

Whatsapp uygulamasının yeni gizlilik politikasıyla birçok insan alternatif programlar aramaya başladı. Dedi uygulaması Whatsapp'a alternatif uygulamalar arasında yer alıyor. Dedi uygulamasının ne olduğu merak ediliyor. Dedi uygulaması da WhatsApp gibi ücretsiz mesajlaşma programıdır, peki ama yerli uygulama olan Dedi uygulaması nasıl kullanılır? İşte Dedi güvenli mi, yerli mi, gizlilik politikası nedir sorularının yanıtları...

DEDİ UYGULAMASI NEDİR?

Dedi uygulaması WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte en çok araştırılan uygulamalar arasında yer aldı. Dedi yerli bir uygulamadır, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği tarafından geliştirilmiş bir uygulama olup akıllı telefonlarda operatör fark etmeksizin kullanılan bir uygulamadır.

DEDİ Güvenli Haberleşme Uygulaması, Android ve diğer akıllı telefonlarda kullanılabilen ÜCRETSİZ bir mesajlaşma uygulamasıdır. Dedi, aileniz ve arkadaşlarınıza mesaj alıp göndermenizi sağlamak için telefonunuzun İnternet bağlantısını veya varsa Wi-Fi kullanır. Mesaj, sesli arama, fotoğraf, video, belge ve konum gönderip alabilmek için SMS'ten Dedi'ye geçiş yapabilirsiniz.

DEDİ UYGULAMASI KİMİN, SAHİBİ KİM?

Dedi, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilmiş bir yerli uygulamadır.

Dedi, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda kullanılabileceğiniz bir haberleşme programıdır. Dedi güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Dedi ile arkadaşlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle mesajlaşabilir, sesli ve görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz.

WHATSAPP YERİNE KULLANILCAK UYGULAMALAR: DEDİ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

DEDİ uygulamasını mobil cihazlarınıza Google Play Store veye AppStore üzerinden indirebilirsiniz. Resmi web sitesi için buraya tıklayınız.