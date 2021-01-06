Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, yaşamını yitirdi
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Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, yaşamını yitirdi

06.01.2021 15:58 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:02
Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, yaşamını yitirdi

MALATYA'nın Darende ilçesinde, dedesi Süleyman Çolak'ın (60) geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Hüseyin Çolak (3), yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, dedesi Süleyman Çolak'ın (60) geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Hüseyin Çolak (3), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Çolak, kullandığı 44 HP 126 plakalı kamyoneti evinin önüne park etmek için geri manevra yaptı. Bu sırada torunu Hüseyin Çolak, kamyonetin altında kaldı. Durumu fark eden Süleyman Çolak, aracı durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Çolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Küçük Hüseyin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hüseyin Çolak, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Hacı Derviş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan Hüseyin Çolak'ın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri süren Çolak'ın büyük üzüntü duyduğunu söylediği belirtildi.


Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, yaşamını yitirdi
Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, yaşamını yitirdi
Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, yaşamını yitirdi
Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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