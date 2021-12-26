Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı! Topraktan çıkardığı kutudakiler hayran bıraktı - Haberler
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Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı! Topraktan çıkardığı kutudakiler hayran bıraktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Yurtdışında kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Ermeni mezarı olduğu belirtilen mezarı kazan yabancı bir şahıs, mezardan zorla çıkardığı kutuda altın işlemeli malzemeleri buldu. Bu malzemelerin, ölen kişiye ait olduğu belirtildi.

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Yurtdışındaki bir ülkede kaydedildiği belirtilen görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu görüntülerde, yabancı olduğu belirtilen bir şahsın, Ermeni mezarını kazdığı anlar yer aldı.

DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Önce dedektör ile mezarlıkta gezinmeye başlayan şahıs, daha sonra dedektöründe bir gariplik fark etmesinin ardından elindeki kürekle mezarlıktaki toprağı çekmeye başladı. Kutuya yaklaştığını gören şahıs, sonrasında eliyle toprağı temizledi.

ÖLEN KİŞİYE AİT MALZEMELER

Yabancı definecinin, topraktan zorla aldığı kutudan çıkanlar ise kendisine hayran bıraktı. Kutudan, ölen Ermeni kişiye ait olduğu belirtilen çok sayıda kişisel eşya çıktı. Eşyaların hemen hemen hepsinde altın işlemesi olması ise gözlerden kaçmadı. Ayrıca ürünlerin işlemelerinin birinci kalite olması da dikkat çekti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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