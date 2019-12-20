Dedektif gibi iz sürüldü, çarpıp öldüren sürücü böyle yakalandı

20.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:19

İzmir'in Menderes ilçesinde, bir kişiyi aracıyla çarpıp öldürdüğü düşünülen şüpheli, jandarmanın dedektif gibi çalışıp iz sürmesiyle yakalandı.



Olay, 14 Aralık 2019 tarihinde Menderes Çileme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bir erkek cesedi bulunması üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, cesedin S.K. isimli şahsa ait olduğunu belirledi. İddiaya göre yol üzerinde yaya olarak bulunan S.K.'ye bir aracın çarptığı ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.



Araç parçalarından marka ve model tespiti



Kaçan araç sürücüsünün tespitine yönelik yapılan araştırma ve istihbarat çalışmalarında, olay yerinde çarpma sonucu düşen araç parçalarından, aracın marka ve modeli belirlendi. Kazaya karışan aracın Menderes Oğlananası Mahallesi'nde iş yeri bulunan veteriner M.A. isimli şahsa ait olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler çalışmaları yoğunlaştırdı. Çevredeki güvenlik kameraları ve PTS kayıtları görüntülerinin incelenmesi sonucu M.A.'ya ait aracın 16 Aralık tarihinde Torbalı sanayi içerisinde faaliyet gösteren kaportacıya gelerek tamir ettiği anlaşıldı.



Olay yeri yakınına aracıyla gelmiş



Jandarma ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tespitlerin üzerine şüpheli M.A.'nın yakalanmasına yönelik ev ve iş yeri adreslerine yönelik arama yaptı. Şahsa ulaşılamaması üzerine eşi N.A. ve iş yeri çalışanı Z.G.'nin ifadeleri alındı. Z.G. isimli şahıs, şüpheli M.A.'nın olay tarihinde kendisini arayarak bulunduğu noktadan kendisini almasını söylediğini anlattı. Şüpheli ile buluşan Z.G.'nin, daha sonra olay yeri yakınına kadar aracıyla geldiklerini ifadesinde söylediği öğrenildi.



Devam eden yakalama çalışmaları sonrasında ekipler, M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli M.A., elektronik kelepçe uygulanmak suretiyle adli kontrol altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA