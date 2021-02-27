Dede mesleği bağlama ustalığını 43 yıldır aşkla yapıyor

Tunceli'de yaşayan bağlama ustası Hüsnü Güngör, ömrünü adadığı mesleğini 43 yıldır aşkla sürdürüyor.

Pülümür ilçesinde 1978 yılında dedesi ve babasının yanında mesleğin inceliklerini öğrenen ve 1985'te kendi atölyesini açan 63 yaşındaki Güngör, müzik aletlerinin imalat ve tamiratını yaparak kazanç sağlıyor.

Zamanının büyük çoğunu kentin Moğultay Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Eski Belediye İş Hanı'ndaki dükkanında geçiren Güngör, günün erken saatlerinde başladığı bağlama yapım mesaisini akşama kadar devam ettiriyor.

Maun, dut ve ardıç ağaçlarının yanı sıra ladin, köknar ve Kanada çamını meşakkatli bir çalışmayla bağlamaya dönüştüren Güngör, bazı zamanlarda da müşterilerine mini konserler veriyor.

"Atölyeye zevkle geliyorum"

Hüsnü Güngör, AA muhabirine, bağlama yapmayı babası ve dedesinin desteğiyle öğrendiğini söyledi.

Uzun yıllardır mesleğin içinde olduğunu, bağlamanın kentte ve Alevilikte önemli yeri bulunduğunu ifade eden Güngör, "Atölyeye zevkle geliyorum. Bağlama yapımı ve onarımı benim için farklıdır. Çünkü onu yaratmak, onunla konuşmak, onu dillendirmek çok önemli. Evden çıktığım zaman direkt dükkana geliyorum ve akşama kadar çalışıyorum. Bu yaşa geldim, daha yorulmanın ne olduğunu bilmedim. Yorulduğum zaman bağlamanın tellerine dokunup işte o zaman güzel bir nefes alıyorum." dedi.

Bağlama yapmanın meşakkatli olduğuna işaret eden Güngör, şöyle konuştu:

"Bağlama var 10 günde yapılıyor, bağlama var 2 ayda çıkıyor, bağlama var 1 yılda üretiliyor. Ben yaptığım o bağlamayı tamamlayıp birine verdiysem ve alan kişi bu bağlamadan memnun kalıyorsa benim için dünya malıdır. Bizim işimizde aslında önemli olan da budur. Çünkü o insan o bağlamayı alacak, çalacak ve ondan ses alacak. O bağlamayla o insan birlik olacak. Bağlamanın bütün yapısı ve sesi güzel olsun ki alan kişiye güven sağlasın. İşte benim güvenim de oradan gelir."

Güngör, bağlama fiyatlarının bin ile 7 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren