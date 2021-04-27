Decrat feat. Canbay & Wolker - Kemancı sözleri | 'Kemancı' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

16 Nisan tarihinde Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 43 bin beğeni alan Kemancı şarkısının sözleri merak edildi. Peki Decrat feat. Canbay & Wolker - Kemancı şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Decrat feat. Canbay & Wolker 'in yeni şarkısı Kemancı sözleri ile birlikte sizlerle...

DECRAT feat. CANBAY & WOLKER - KEMANCI ŞARKI SÖZLERİ

Çal derdime tuz at düşmüşüm dara

Sızlasın yaram şişeyi vurdum bende taşa

Yalan sözlere kandım böyle yarab

Bana bir şeyler çal çal kemancı

---

Çekildi pim gece onlara artık

Aklım oldu ya çarşı

Nefes gibi mermiye doymuyor insan

Kar gibi kan yağar üstüne tatlım

---

(he) bu da ghettonun farkı

Balistik falan işlemez artık

Alıştık tamam götlere karşı

Bilinsin mahallem alayına karşı

---

Silah ensende kelle koltukda gez sende

Büyük istanbul bize toz pembe

Çocuk aklını kaçırtır işler ters

---

Kork gölgenden

Rahatına bak keko bizdensen

Deneme daha bize bembeyaz hisler ver

Önüme dağ gibi doldu tüm engeller

---

Sormadın halimi hatırımı

Abi dedik hiç uzatmadık

Yetişin dostlar yetişin

Sanki biz işledik suç ve günahları

---

Yine de pes etmem asla

En kralı gelsin kepenk kapatmam

Yol yordam bil lan enayi

Sokaktan geldik sepetten aslan

---

Hasım geldi kapımızı taradı

Bütün mahalle çıkıp onu deli gibi aradı

Hepinizin olablir eminim bir yarası

Al hepsi götür koçum hadi sana yarasın

---

Her gece içen denk düşünce niye sendelediler

En delikanlısı mertebe bilen

Bu saatden sonra herkese gider

---

Çal derdime tuz at düşmüşüm dara

Sızlasın yaram şişeyi vurdum bende taşa

Yalan sözlere kandım böyle yarab

Bana bir şeyler çal çal kemancı

---

Hak ettik sonuna kadar sinyalci kardeş hep yoluna bakar

Gözümden kaçırdım sanar fırsatlar peşinde koşup yaralan

Affetmek zor değil ama her gece kalbimde büyük bir yara

Aklımı başımdan aldı o karanlık geceler her gün yatıor salağa

---

Düşman yüzümde tebessüm olunca çıkar ortaya

Sanarsın düşürdü bizi oltaya

Cebi dolsun para gözüm olmaz onda

Bize deplasman yolu atkı forma

Zaman aktı çoktan oğlum kalk uyan lan

Varmıydı dipten sesimi duyanlar

---

Işlediğim tüm suçları ben himayenden çaldım

Hayat lütuf etti ve beklentilerim hep ahımı aldı

Sevmediğim yalan yüzlerden sahtelik aktı yarim

Beklediğin o son tren şu gönlümden kalktı

---

Çal derdime tuz at düşmüşüm dara

SIzlasin yaram şişeyi vurdum bende taşa

Yalan sözlere kandım böyle yarab

Bana bir şeyler çal çal kemancı

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Decrat feat. Canbay & Wolker - Kemancı şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 43 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Prodüktör : Ulaş Çelik

Aranje : Berk Kirtiş

Mix : Utku Ünsal

Mastering : Emre Kıral

Keman: Batuhan Doğanay

(Allegro yaylı grubu)