Decrat feat. Canbay & Wolker - Kemancı sözleri | 'Kemancı' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
16 Nisan tarihinde Youtube'a yüklenen ve kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 43 bin beğeni alan Kemancı şarkısının sözleri merak edildi. Peki Decrat feat. Canbay & Wolker - Kemancı şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Decrat feat. Canbay & Wolker 'in yeni şarkısı Kemancı sözleri ile birlikte sizlerle...
DECRAT feat. CANBAY & WOLKER - KEMANCI ŞARKI SÖZLERİ
Çal derdime tuz at düşmüşüm dara
Sızlasın yaram şişeyi vurdum bende taşa
Yalan sözlere kandım böyle yarab
Bana bir şeyler çal çal kemancı
---
Çekildi pim gece onlara artık
Aklım oldu ya çarşı
Nefes gibi mermiye doymuyor insan
Kar gibi kan yağar üstüne tatlım
---
(he) bu da ghettonun farkı
Balistik falan işlemez artık
Alıştık tamam götlere karşı
Bilinsin mahallem alayına karşı
---
Silah ensende kelle koltukda gez sende
Büyük istanbul bize toz pembe
Çocuk aklını kaçırtır işler ters
---
Kork gölgenden
Rahatına bak keko bizdensen
Deneme daha bize bembeyaz hisler ver
Önüme dağ gibi doldu tüm engeller
---
Sormadın halimi hatırımı
Abi dedik hiç uzatmadık
Yetişin dostlar yetişin
Sanki biz işledik suç ve günahları
---
Yine de pes etmem asla
En kralı gelsin kepenk kapatmam
Yol yordam bil lan enayi
Sokaktan geldik sepetten aslan
---
Hasım geldi kapımızı taradı
Bütün mahalle çıkıp onu deli gibi aradı
Hepinizin olablir eminim bir yarası
Al hepsi götür koçum hadi sana yarasın
---
Her gece içen denk düşünce niye sendelediler
En delikanlısı mertebe bilen
Bu saatden sonra herkese gider
---
Çal derdime tuz at düşmüşüm dara
Sızlasın yaram şişeyi vurdum bende taşa
Yalan sözlere kandım böyle yarab
Bana bir şeyler çal çal kemancı
---
Hak ettik sonuna kadar sinyalci kardeş hep yoluna bakar
Gözümden kaçırdım sanar fırsatlar peşinde koşup yaralan
Affetmek zor değil ama her gece kalbimde büyük bir yara
Aklımı başımdan aldı o karanlık geceler her gün yatıor salağa
---
Düşman yüzümde tebessüm olunca çıkar ortaya
Sanarsın düşürdü bizi oltaya
Cebi dolsun para gözüm olmaz onda
Bize deplasman yolu atkı forma
Zaman aktı çoktan oğlum kalk uyan lan
Varmıydı dipten sesimi duyanlar
---
Işlediğim tüm suçları ben himayenden çaldım
Hayat lütuf etti ve beklentilerim hep ahımı aldı
Sevmediğim yalan yüzlerden sahtelik aktı yarim
Beklediğin o son tren şu gönlümden kalktı
---
Çal derdime tuz at düşmüşüm dara
SIzlasin yaram şişeyi vurdum bende taşa
Yalan sözlere kandım böyle yarab
Bana bir şeyler çal çal kemancı
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Decrat feat. Canbay & Wolker - Kemancı şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 1.5 milyon izlenme ve 43 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Prodüktör : Ulaş Çelik
Aranje : Berk Kirtiş
Mix : Utku Ünsal
Mastering : Emre Kıral
Keman: Batuhan Doğanay
(Allegro yaylı grubu)