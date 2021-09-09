Deathloop sistem gereksinimleri neleri 2021! Deathloop kaç GB?

Arkane Studios'un geliştirdiği Bethesda'nın yayınladığı Deathloop 14 Eylül tarihinde Steam'de çıkış yapacak. Deathloop fiyatı ne kadar? Deathloop sistem gereksinimleri neler? Deathloop'a dair detaylar haberin devamında.

Deathloop, Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera oyunudur.

OYUN HAKKINDA

DEATHLOOP, Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı yeni nesil bir birinci şahıs nişancı oyunu. DEATHLOOP'ta, Blackreef Adası'nda aynı günü sonsuza dek tekrar etmeye mahkum olan iki rakip suikastçı var. Colt olarak kaçmak için tek şansınız gün sıfırlanmadan önce sekiz ana hedefi ortadan kaldırarak döngüyü sona erdirmek. Her döngüden yeni şeyler öğrenin; farklı yollar deneyin, bilgi toplayın, yeni silahlar ve yetenekler bulun. Döngüyü kırmak için ne gerekiyorsa yapın.

Oyunun 14 Eylül 2021'de PlayStation 5 ve Microsoft Windows için piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

DEATHLOOP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 (6GB) or AMD Radeon RX 5700 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

DEATHLOOP KAÇ GB?

Deathloop'u oynayabilmek için en temel kurulum ile dahili depolamada en az 30 GB boş alan gerekmektedir.

DEATHLOOP FİYAT LİSTESİ