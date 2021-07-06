Deathloop Merkezli Yeni State of Play Etkinliği İçin Tarih Belli Oldu
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Deathloop Merkezli Yeni State of Play Etkinliği İçin Tarih Belli Oldu

Deathloop Merkezli Yeni State of Play Etkinliği İçin Tarih Belli Oldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Sony tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz Perşembe günü Türkiye saati ile 00: 00'da yeni bir State of Play etkinliği düzenleneceği belirtildi.

Sony tarafından yapılan , 8 Temmuz Perşembe günü Türkiye saati ile 00: 00'da yeni bir State of Play etkinliği düzenleneceği belirtildi.

PlayStation'ın ve hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek olan etkinlik, PlayStation 5 oyunu 'un yanı sıra "heyecan verici bağımsız ve üçüncü taraf oyun duyurularına" ev sahipliği yapacak.

Sony, State of Play etkinliğinin , veya ile ilgili gelişmeleri içermeyeceğini söyledi, ancak şirket, yaz boyunca bu ürün ve oyunlar hakkında daha fazla bilgi paylaşımı yapacağının sözünü verdi.

Arkane Studios tarafından geliştirilen Deathloop, 14 Eylül 2021 tarihinde PlayStation 5 ve Windows PC için çıkış yapacak. Yayıncılığını Bethesda'nın üstlendiği FPS oyunu, telekinetik olarak düşmanlarını alt etmek, görünmez olmak ve zamanı geri almak için doğaüstü yetenekler kullanabilen Colt adlı bir karakteri merkezine alıyor.

Oyundaki amacımız, Blackreef Adası'na gizlice girip 'Vizyonerler' olarak adlandırılan sekiz hedefinin tamamını 24 saat içinde öldürmek olacak, ancak bunu yaparken zamanda meydana gelen döngüsel çıkmazın gizemini çözmeye çalışacağız.

Sony, mayıs ayındaki State of Play etkinliğinde Horizon Forbidden West'e odaklanmış ve oyundan 14 dakikalık bir oynanış videosu yayınlamıştı. Deathloop'tan paylaşılacak oynanış videosu ise 9 dakika uzunluğunda olacak.

Deathloop'a daha derin bir bakış, birçok indie oyun haberi ve üçüncü taraf oyunlar hakkında duyuruların olacağı yeni State of Play etkinliği, 8 Temmuz Perşembe günü Türkiye saati ile 00: 00'da başlayacak. Etkinlik toplamda yarım saat sürecek.

Kaynak: Turkmmo

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