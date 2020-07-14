Death Stranding PC Çıkış Fragmanı Yayınlandı Metal Gear Solid ile tanınmış olan Hideo Kojima, Konami ile yaşanan ayrılık ile bu seriyi arkasında bırakarak Death Stranding ile karşımıza çıkmıştı.

Metal Gear Solid ile tanınmış olan Hideo Kojima, Konami ile yaşanan ayrılık ile bu seriyi arkasında bırakarak Death Stranding ile karşımıza çıkmıştı. E3 2016 fuarında yapılan duyuru sonrasında öncelikli olarak PlayStation 4 için Kasım ayının başlarında satışa sunulan Death Stranding PC için de çıkışını gerçekleştirecek. Bunun öncesinde 505 Games ve Kojima Productions, Death Stranding PC çıkış fragmanı ile bizleri coşturdular.

Mart ayında yapılan duyuru ile oyunun 2 Haziran 2020 tarihi verilmişti ama daha sonradan ertelenerek 14 Temmuz 2020 tarihine alınmıştı. Beklenen gün de en nihayetinde geldi diyebiliriz. Bugün TSİ 17: 00 sıralarında Epic Games Store ve Steam üzerinden açılacak ve Sam Porter Bridges ile zorlu yolculuğunuza çıkacaksınız.

Death Stranding PC Çıkış Fragmanı Büyülüyor

Hikayesi yakın gelecekte geçen oyun, Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Sam olarak sizin amacınız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.

Death Stranding oyununun PC versiyonu, yüksek kare hızı, fotoğraf modu, çok geniş ekran ve DLSS 2.0 destekleri sunacak. Ayrıca Steam versiyonu için Valve ile yapılan işbirliğinin meyvesi olarak Half-Life serisinden aşina olduğumuz Headcrab ve Gravity Gloves içerikleriyle gelecek. İşin ilginç yanı ise içerikle sadece kozmetik odaklı olmayacaklar. Öyle ki Hideo Kojima, her birinin özel bir işlevinin olacağını duyurdu ama herhangi bir detay vermedi.

Son olarak, AMD tarafından başlatılan yeni kampanyanın hatırlatmasını da yapmadan geçmeyelim. Verilen detaylara göre, 09.07.2020 ile 29.07.2020 arasında geçerli olacak kampanyaya kapsamında, RTX 20 serisi ekran kartlarından birini veya listelenen ekran kartlarından birinin bulunduğu dizüstü veya masaüstü bilgisayarı almanız durumunda, Death Stranding hediyeniz olacak. Ne var ki stokların erken tükenmesi durumunda kampanyanın çok önceden bitmesi gibi bir durum da söz konusu.

505 Games ve Kojima Productions tarafından yayınlanan Death Stranding PC çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir