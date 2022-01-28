Death Stranding Director's Cut'ın PC çıkış tarihi açıklandı - Haberler
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Death Stranding Director's Cut'ın PC çıkış tarihi açıklandı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Death Stranding Director's Cut'ın PC çıkış tarihi açıklandı

Yayıncı 505 Games, Death Stranding Director's Cut'ın PC sürümünün çıkışı için tarihi belirledi. Death Stranding'in genişletimiş sürümü önümüzdeki aylarda PC'ye çıkış yapacak.

Amerikalı aktör Norman Reedus'un başrolde yer aldığı Sam Bridges karakterini canlandırmaktadır. Death Stranding, ilk olarak 2019 yılının sonlarına doğru PlayStation konsollarına çıkış yaptı. Ardından ise Kojima tarafından Director's Cut'ı yayınlandı ve şimdi ise Death Stranding Director's Cut, PC'ye çıkış yapıyor.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT PC ÇIKIŞ TARİHİ

Death Stranding'in Director's Cut sürümü Eylül ayında PlayStation 5 için çıkış yaptı. Death Stranding Director's Cut'ın ise PC'ye 30 Mart 2022 tarihinde çıkış yapacağı bildirildi.

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DEATH STRANDING KONUSU

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima türün sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor, artık bu deneyim Director's Cut sürümünde daha kapsamlı. Sam Bridges olarak görevin yok edilen Amerika'daki son hayatta kalanları bir araya getirmek. Gelecekte Death Stranding olarak bilinen gizemli bir olay, ölülerle dirilerin arasında bir geçit açıyor ve öteki dünyadan fırlayıp gelen garip yaratıklar, kimsesiz toplumlar tarafından mahvedilen dünyada başıboş geziyor. Sam Bridges olarak görevin büyük bir kısmı yok edilen Amerika'daki son hayatta kalanları bir araya getirerek insanlığa umut sunmak.

Death Stranding Director's Cut'ın PC çıkış tarihi açıklandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Death Stranding Directors Cut, Epic Games, Steam, Gamegar, Güncel, Haber

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