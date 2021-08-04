DEAŞ'lı şüpheli kıskıvrak yakalandı
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DEAŞ'lı şüpheli kıskıvrak yakalandı

DEAŞ'lı şüpheli kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, yolcu otobüsünde seyahat eden DEAŞ'lı şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, yolcu otobüsünde seyahat eden DEAŞ'lı şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. E96 karayolu üzerinde nefes kesen bir operasyonla durdurulan otobüste, Şanlıurfa 3. Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ve aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yine başarılı bir operasyona imza attı. Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunda seyahat eden bir yolcu otobüsünde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan bir şüphelinin bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, yolcu otobüsüne operasyon düzenledi. Önceki gece Gökçeören kavşağı yakınlarında nefes kesen bir operasyonla durdurulan yolcu otobüsünde, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Şanlıurfa 3. Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan M.S. (25) isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Gökçeören Karakol Komutanlığına götürüldü. Şüpheli şahsın işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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