Deaş'ın Tuzhurmatu'ya Saldıracağı İddiası

Irak'ın Kerkük kentinde konuşlanan Peşmerge güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel saldırısına karşı Salahaddin ilinin Tuzhurmatu ilçesine güç takviyesi yaptığı belirtildi.



Kerkük'teki 11'inci Peşmerge Tugay Komutanlığında görevli Albay Kamiran Ahmed, AA muhabirine, "Musul'u kaybeden DEAŞ'ın, Salahaddin ilindeki Hamrin Dağları'ndan Tuzhurmatu ilçesine saldırma ihtimali söz konusu." ifadelerini kullandı.



Ahmed, her türlü saldırı tehdidi ve planına karşı Tuzhurmatu ilçesine güç takviyesi yapmaya başladıklarını söyledi.



DEAŞ'ın Kerkük, Salahaddin ve Diyala sınırları arasındaki Hamrin Dağları'nda gizlenip, saldırıya geçtiğini aktaran Ahmed, son iki günde 2 Peşmergenin hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Bunun yanında Irak'taki yerel medyada yayınlanan haberlere göre, DEAŞ'ın Tuzhurmatu'ya olası saldırısına karşı Peşmerge güçlerinin Tuzhurmatu ilçe sınırlarında daha önce kazdıkları 43 kilometre uzunluğundaki hendekleri güçlendirip, bazı noktalarda karakollar kurmaya başladıkları kaydedildi.



Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geçirmesinden sonra, Türkmen ve Kürtlerin yaşadığı Tuzhurmatu'nun güvenliği Peşmerge güçlerinin kontrolüne geçti.



Salahaddin ve Diyala'daki tüm hakimiyetini kaybeden DEAŞ, Kerkük'ün Havice ilçesi ve ona bağlı Zap, Reşad, Abbasi ve Riyaz kasabalarını elinde tutmaya devam ediyor.