DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinde korona çıktı! Yakalandığı operasyonda görev alan ekip karantinada
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DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinde korona çıktı! Yakalandığı operasyonda görev alan ekip karantinada

Adana'da düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Şahsın temas ettiği polis ve gardiyanlar karantinaya alındı.

07.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:23

Adana'da düzenlenen operasyonunda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden'de koronavirüse rastlanıldı. Cezaevinde testleri pozitif çıkan teröristlerin temas ettiği gardiyanlar ve emniyet görevlilerinin karantinaya alındığı öğrenildi.

OĞLUNDA DA KORONAVİRÜS ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki bir hücre üyesi ile bağlantıları tespit edilen örgütün sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden ile ilgili çarpıcı gelişme yaşandı. Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine ettiği öğrenilen sözde DEAŞ emiri Mahmut Özden, oğlu Hamza Özden ile aynı operasyonda tutuklanan DEAŞ üyesi Hüseyin Coşkun'da Covid-19 tespit edildi.

TEMASTA BULUNAN PERSONEL KARANTİNADA

Testleri pozitif çıkan DEAŞ üyelerinin, tutuklu bulundukları cezaevinde özel bölümde karantinaya alındıkları öğrenildi. Söz konusu hücre üyeleriyle temas eden cezaevindeki gardiyan ve diğer emniyet görevlilerine de test yapıldığı kaydedildi.

ÖNEMLİ EYLEM PLANLARI ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri deşifre olmuştu.

DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinde korona çıktı! Yakalandığı operasyonda görev alan ekip karantinada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
FAKO: Polis bile maske takmazken vatandaşa nasil taktiracaksiniz ustelik 900tl cezasi varken. Bir kanun varsa bu herkes icin gecerlidir ve herkes uymak zorundadır kim ihlal ederse direkt ceza verilmeli
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VAAAY COVİDCİ MİSTER DEASLİ AKKOYUN: Arka Kapidan Nasilsa özgürsün
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ALTAN KAPLAN: direk idam edin
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