DEAŞ'ın saldırılarından kaçtı PYD'nın füzesi ile can verdi

Her gün birlikte camiye gittiği kişiyle birlikte şehit oldu

KİLİS - Kilis'e PKK/PYD tarafından atılan roket ile şehit olan Tarık Tabbah'ın DEAŞ'ın saldırısından kaçtığı, PYD'nın füze saldırısında öldüğü ortaya çıktı.

Kilis'te camiye atılan roketli saldırıda şehit olan Suriye uyruklu Tarık Tabbah'ın ilginç hayat hikayesi olduğu ortaya çıktı. Her gün 72 yaşındaki terzi Muzaffer Aydemir ile birlikte aynı camiye namaza giden Suriye uyruklu Tarık Tabbah, DAEŞ zulmünden kaçtığı, terör örgütü PDY/PKK'nın attığı roket ile şehit düştüğü bildirildi.

Muzaffer Aydemir'in sağlık sorunları nedeniyle camiye birlikte giden Tarık Tabbah, her gün beraber namaz için camiye gittiği kişiyle aynı saldırıda şehit oldu.

2012 yılında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu ailesi ile birlikte kaçarak Türkiye'ye yerleşen Tarık Tabbah, 5 yıl önce hayatını kendisi gibi savaştan kaçan, Merva Boşnak ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Bessam Tarık Tabbah ile Şem Tarık Tabbah isimli çocukları oldu. Tarık Tabbah'ın eşi Marva Boşnak'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenilirken, Tarık Tabbah'ın kardeşi Muhammed Abdo Tabbah, kardeşinin fayans ustası olduğu ve her gün Muzaffer Aydemir ile birlikte camiye namaza gittiğini belirterek, 2012 yılında savaştan kaçarak Kilis'e yerleştiklerini bildirildi.