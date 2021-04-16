DEAŞ'ın Cezire yöneticisi saklandığı bazanın altında yakalandı
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DEAŞ'ın Cezire yöneticisi saklandığı bazanın altında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DEAŞ terör örgütünün Irak'ın Cezire bölgesindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin düzenlediği operasyonda saklandığı bazının altında yakalandı.

DEAŞ terör örgütünün Irak'ın Cezire bölgesindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin düzenlediği operasyonda saklandığı bazının altında yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet göstermiş şahısların tespitine yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince oluşturulan özel ekip tarafından sürdürülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. 3'ü yabancı uyruklu toplam 4 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda saklandığı ikamette baza içerisinde yakalanan S.K.'nın DEAŞ terör örgütü bölgede hakim olduğu yıllarda Irak'ın Cezire vilayetindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri olduğu, örgüt içerisinde üst düzey emir olarak bilindiği ve DEAŞ propaganda videolarının analizi neticesinde DEAŞ propaganda birimince o tarihte çekilen videolarda ön plana çıkan ve görüntüleri olan örgüt yöneticilerinden olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda ele geçirilen 18 bin 300 dolar ve 24 bin liraya el konuldu.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden R.C.'nin ise 2014-2016 yılları arasında DEAŞ içerisinde Sincar bölgesinde çatışmalara katıldığı ve silahlı faaliyet gösterirken hava saldırıları esnasında yaralandığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri yapıldı.

(Mustafa Cenik - Adem Aslan/İHA)

DEAŞ'ın Cezire yöneticisi saklandığı bazanın altında yakalandı
DEAŞ'ın Cezire yöneticisi saklandığı bazanın altında yakalandı
DEAŞ'ın Cezire yöneticisi saklandığı bazanın altında yakalandı
DEAŞ'ın Cezire yöneticisi saklandığı bazanın altında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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