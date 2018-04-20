Dbp'li Çınar Belediye Başkanı Cengiz'in Cezasına Onama
Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği cezası onanan DBP'li Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz tutuklandı.
Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği cezası onanan DBP'li Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da 7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alan Cengiz'in cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
Kararın ardından Cengiz, Diyarbakır D Tipi Cezaevine gelerek teslim oldu.