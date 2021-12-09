Days Gone sistem gereksinimleri neler? Days Gone kaç GB?

Bend Studios'un geliştirdiği salgın sonrası ölümün kol gezdiği Amerika'da motosiklet sürerek savaştığınız açık dünya aksiyon macera oyununda yaşamak için bir neden arayan ve hayatta kalmak için savaşarak başıboş bir şekilde motosiklet sürerek ganimet avcılığı yapan Deacon St John'u oynadığımız Days Gone'un Sistem Gereksinimleri neler? Days Gone kaç GB? İşte detaylar…

DAYS GONE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Days Gone Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits

İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Sürüm 11

Days Gone Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits

İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Sürüm 11

Days Gone kaç GB?

Days Gone'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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