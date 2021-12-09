Days Gone sistem gereksinimleri neler? Days Gone kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PlayStation Exclusive oyunları arasında yer alan Days Gone PC oyuncuları için 18 Mayıs tarihinde Steam'e çıkış yapmıştı ve Days Gone'un sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Days Gone sistem gereksinimleri neler? Days Gone kaç GB?
Bend Studios'un geliştirdiği salgın sonrası ölümün kol gezdiği Amerika'da motosiklet sürerek savaştığınız açık dünya aksiyon macera oyununda yaşamak için bir neden arayan ve hayatta kalmak için savaşarak başıboş bir şekilde motosiklet sürerek ganimet avcılığı yapan Deacon St John'u oynadığımız Days Gone'un Sistem Gereksinimleri neler? Days Gone kaç GB? İşte detaylar…
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- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)
- DirectX: Sürüm 11
Days Gone'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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