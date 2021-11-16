Dayısının elini bırakıp yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali, traktörün altında kaldı - Haberler
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Dayısının elini bırakıp yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali, traktörün altında kaldı

Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel
Dayısının elini bırakıp yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali, traktörün altında kaldı

ORDU'da dayısının elini bırakarak yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali Çetin, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti.

ORDU'da dayısının elini bırakarak yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali Çetin, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Tabakhane Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Dayısı Muhammed M.'nin elini bırakıp yola fırlayan Serhat Ali Çetin, Samsun'dan Ordu yönüne giden Metin S. idaresindeki 52 ABV 687 plakalı traktörün altında kaldı. Serhat Ali Çetin yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Serhat Ali Çetin, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Metin S. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.


Dayısının elini bırakıp yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali, traktörün altında kaldı

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Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Son Dakika Haberleri

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