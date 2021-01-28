Dayanıklı ve hızlı iyileştiren borlu implant çalışması

ERZURUM Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent Genel Müdürü ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Çelik, bor ve grafen maddesi kullanarak çene yapısına kısa sürede uyum sağlayarak iyileşen, daha dayanıklı implant projesi hazırladı. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje 18 ayda tamamlanarak üretime geçilmesi planlanıyor.

Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, Trabzon'da bir medikal firmayla birlikte yeni nesil imlpat üretimi için proje hazırladı. 'Yeni Nesil Dental İmplantların Üretimi: Yüzey Özellikleri İyileştirilmiş, Islanabilirliği-Osseointegrasyonu Yüksek ve Biyouyumlu Dental İmplantlar' projesi TÜBİTAK'tan destek aldı. Mühendislik Fakültesi laboratuvarında çalışmaya başlayan Çelik, çabuk iyileşen, çene yapısına hemen uyum sağlayan ve daha dayanıklı implantın prototipini üretmeyi başardı. Üretim safhasına geçmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ayhan Çelik, diş hekimliği alanı için hazırlanan proje ile üretilecek yeni nesil dental implantların hastaya uygulanması halinde tedavi sürecinin daha hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi.

BOR VE GRAFEN KULLANACAĞIZ

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında projeyi hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ayhan Çelik, "Amacımız implant malzeme hastaya takıldığı zaman yapısal ve fonksiyonel olarak diş ile implantın bütünleşmesidir. Bunu etkiyen faktörler vardır. Birincisi diş hekiminin mahareti, tecrübesi, ikincisi hastaya bağlı olarak sigara ya da alkol alıp almaması, günlük yaşantısı, sağlık durumu, üçüncü olarak ta dişin kendisine bağlı yani oradaki kemik yapının dokunun yapısı, yaşı cinsiyeti. Dördüncü olarak implantın kendisine bağlıdır. İmplanton montesiyle başlayan iyileşme süreci 3 ila 6 ay arasında sürmektedir. Bu süreç ne ne kadar kısa olursa hasta daha erken zamanda sağlığına kavuşabilir. Amacımız, iyileşme sürecini kısaltmak için çeşitli işlemler yapmaktır. Bu konuda kumlama, kaplama gibi işlemler yapılıyor. Bizim burada yapacağımız anodizasyon işlemidir. Onun içerisine bor ve grafen ilave ederek sülfirik asit içerisinde çeşitli parametleri değiştirerek iyileşme sürecini kısaltmak istiyoruz. Burada elde edeceğimiz olay ıslanabilirlik yani hidrofilik bir sistem elde etmek istiyoruz. Bunun yanında da aşınmaya dayanıklı bir yapı elde edeceğiz" diye konuştu.

Yeni nesil dental implatların üretimi için araştırmaların devam edeceğini belirten Çelik, aşınma, biyo uyumluluk deneyleri ile sertlik ya da hidrofobik olup olmadığıyla ilgili denemeler de yapacaklarını bildirdi. Şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda oldukça başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan Çelik, 18 ay sürecek çalışmanın sonunda hazırlayacakları sistemi Trabzon'daki proje ortakları olan firmaya da kuracaklarını kaydetti.

İYİLEŞME SÜRECİ DAHA DA KISALACAK

İlk defa implantta bor ve grafen maddesi kullanacaklarını ifade eden Çelik, implantta 3-6 ay olan iyileşme sürecinin yeni nesil implantlar sayesinde daha da kısalacağını vurguladı. Çelik, "Biz bor ve grafeni ilk defa kullanacağımız implatta porozlu bir yüzey elde ederek iyileşme sürecini hızlandıracağız. Bu konudaki ilk denemelerde bu çok başarılı olduk. İyileşme süreciyle ilgili sürenin ne kadar olacağı 18 aylık proje sürecinin ardından belli olacak. Süreyi daha net o zaman söyleyebiliriz. İlk defa bizim uygulayacağımız yüzey işlemi ile implantın mukavemet özellikleri de artacak. İmplantların kırılma ya da aşınma süresi de bu şekilde artacak yani yeni uygulamayla implantın ömrünü daha da artırabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı