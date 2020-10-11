Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor
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Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor

11.10.2020 02:58 | Son Güncelleme: 11.10.2020 03:02
Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor

Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı açılışına katıldı.

Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı açılışına katıldı. Davutoğlu, "Hatay'daki yangından dolayı yüreğimiz yanıyor" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il binası açılışı için Adana'ya geldi. İl Başkanı Kenan Akkaya ve partililer tarafından karşılanan Davutoğlu, alkışlar eşliğinde açılış kurdelasını kesti. Davutoğlu, daha sonra partililere seslendi. Osmaniye İl Kongresi'ni gerçekleştirdikleri sırada Hatay'da meydana gelen orman yangını haberini aldığını belirten Davutoğlu, "Bugün kongremizi yaparken bir acı yüreğimize düştü. Hatay'daki yangından dolayı yüreğimiz yanıyor. Ormanlarımız bizim ciğerlerimizdir" dedi.
Davutoğlu, açılışın ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı

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