: Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a sert sözler: Milletten özür dilemeli

15.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:29

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü Selim Temurci, haftalık yönetim kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz haftanın gündem yaratan maddeleri, Libya ateşkes görüşmeleri, Kasım Süleymani cenazesi üzerinden gerilen Ortadoğu gelişmeleri hakkında Gelecek Partisi'nin bakış açısını dile getiren Temurci, soru cevap kısmında HDP eki Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DEMİRTAŞ VE TİYATRO MESELESİ ÇOK ÖNEMLİ BİR MESELE"

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun eşinin Demirtaş'ın yazdığı bir oyunu izlemeleri üzerine sorulan bir soru üzerine Temurci şu açıklamaları yaptı: "Demirtaş ve tiyatro meselesi çok önemli bir mesele ama bu meseleyi izah ederken Gelecek Partisi'nin parti programının çok detaylıca incelenmesi gerektiğini ben kamuoyuyla tekrar bu vesile ile paylaşayım. 82 milyonun her bir ferdini, Gelecek Partisi olarak biz eşit vatandaşlar olarak görüyoruz.

"DEMİRTAŞ'TAN BARIŞ GÜVERCİNİ ORTAYA ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye inanan bir partiyiz. Bunu sadece söylemde değil eylemde de var etmek için cesaretle ortaya çıkmış bir partinin adıdır gelecek partisi. Yarıştığımız diğer insanlar, diğer partiler eğer bu ülkenin bölünmesine parçalanmasına çanak tutacak insanlarla birlikte yol yürüdüklerini söylerlerse orada durup düşünmemiz lazım. Benim ve herhalde birçok arkadaşımız bizim gibi Gelecek Partisi'nin kurucularının da Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da gitmediğimiz yer yok. Şimdi birileri Selahattin Demirtaş'tan bir barış güvercini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ben şöyle bir tasnif yapayım. Şu anda bu mesele yargıda. Suçsuz yere bir saat bile herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının içeride kalmasına asla gönlümüz razı değil. Ama sahte lider oluşturma gayretlerine de tepkimizi mutlaka ortaya koymamız lazım. Yargının vereceği karar başımız gözümüz üstündedir. Ama dertlerimiz var. Diyarbakır'da, Mardin'de birçok yerde hendekler kazıldığında, oradaki insanlar evini barkını kaybettiklerinde, onlara arkadaşlarıyla birlikte yardım eden bir kardeşinizim. Kürt vatandaşlarımız orada niye o hale geldiler bunu çok iyi biliyoruz.

"DEMİRTAŞ GERÇEKTE KİMDİR?"

Peki bu Demirtaş gerçekte kimdir? Bunu bir daha hatırlamamız lazım. Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen kişiydi Demirtaş. Bizim bunu unutmamız mümkün değil. PKK bir terör örgütü değildir diyordu Demirtaş. Bunu da unutamayız. Kandil bir barış merkezidir demişti. Bunların hepsini Demirtaş demişti.

Daha önemlisi 6-8 Ekim olayları olduğunda dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun telkinlerine uymayıp vatandaşlarımızı sokağa döken ve 53 vatandaşımızın ölümüne yol açan (Yasin Börü de dahil) olayları tetikleyen, sokağa çıkın talimatını veren kişinin adıydı Selahattin Demirtaş.

"DEMİRTAŞ MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Ama Selahattin Demirtaş'ın milletin karşısına çıkın 'Ben bunları söyledim ama sizden özür diliyorum ey 82 milyon' demesi lazım. O özür dilemeden, o geri adım atmadan, o yaptıklarının yanlış olduğunu bu milletle paylaşmadan birileri sahte kahramanlar, barış temsilcileri oluşturmaya çalışma gayreti içindelerse bizim Gelecek Partisi olarak buna söyleyeceğimiz şey millet bunu bir yere not ediyor.

Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz olamaz. Bu ülkede hiçbir Kürt vatandaşının ülkenin bölünmesini, parçalanmasını istediğine dair bizim bir kanaatimiz yok. Biz biriz, kardeşiz hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz.

Ama Demirtaş ve ekibini parlatıp Türkiye'de adeta bir barış, bir özgürlük savaşçısı üretenlere karşı Gelecek Partisi olarak bizim bu hatırlatmaları yapmamız lazım. Hukuk, yargı onun için suçlu değil derse dışarı çıkar. Ama hukukta, yargıda aklanmak başka bir şeydir, 82 milyonluk milletin vicdanında aklanmak başka bir şeydir."

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