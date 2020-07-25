Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
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Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi, pandemi dolayısıyla geciken parti genel merkezi açılışını, "Güneşin doğduğu, battığı yerden yarınlar çilesiz gelecek bir gün" sloganıyla pazar günü gerçekleştirecek. Tanıtım videosunda ise toplumun her kesiminden insanın birer tuğla koyduğu Türkiye tasvir edildi.

25.07.2020 23:40 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:55

Gelecek Partisi Genel Merkezi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı bir törenle 26 Temmuz'da kapılarını açıyor. Partinin sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosunda ise toplumun her kesiminden insanın birer tuğla koyduğu Türkiye'nin inşası betimlendi.

DİJİTAL ORTAMDAN KATILIM SAĞLANACAK

26 Temmuz Pazar günü saat 17:00'de yapılacak açılışa Davutoğlu'nun yanı sora genel başkan yardımcıları, parti yönetim kurulu üyeleri ve il başkanlarının da katılacağı açılış törenine koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda katılıma izin verilecek.

Gelecek Partisi Genel Merkezi açılışına dijital ortamda da katılım sağlanabilecek.

Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu

Manşet

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