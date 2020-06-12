Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
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Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir

Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cemal Eğin, Ayasofya'nın siyasete alet edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu belirterek "Bir kararname ile açılması mümkün olan bir ibadethanemizdir" dedi.

12.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:25

Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cemal Eğin, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Ayasofya tartışmalarıyla ilgili bir öneride bulundu.

Verdiği bir röportajda Ayasofya'nın toplumca manevi bir değerimiz olduğuna ve siyasete alet edilemeyecek kadar kıymetli olduğuna vurgu yapan Eğin, "Bir kararname ile açılması mümkün olan bir ibadethanemizdir" ifadelerini kullandı.

- İstanbul seçimlerini en az hata bilen anket şirketlerinden KONDA Araştırma'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın "Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin ölü doğduklarını sanmıyorum. İki oydan birini AK Parti seçmeninden alacaklar" şeklindeki analizi büyük ses getirdi. Deneyimli bir siyasetçi olarak bu analizi nasıl yorumluyorsunuz?

Partimiz ölü doğmuş olsaydı çok kısa zamanda 54 ilde il başkanlıklarımızı, yaklaşık 200 ilçede teşkilatlarımızı kuramamış olurduk . Ülkenin dört bir yanında olağanüstü bir teveccüh ile karşılaştığımızı görüyorum. Çoğu il ve ilçelerimizde 8-10 aday adayı çıkıyor ve biz de saha çalışması yaparak aralarında mülakat sonucu karar veriyoruz. Örneğin; iktidar ve ortaklarının takribi 12 Milyon resmî üyeleri vardır iktidar partisi tarafından yakın zamanda başlatılan yardım kampanyası 6 Milyon kişi tarafından olumlu yanıt almıştır. Bu koalisyondan ciddi bir kopuş olduğunu göstermektedir.

- HDP'den "Kapalı kapılar ardında ittifak görüşmelerine kapıları tamamen kapattık" şeklinde bir açıklama geldi. Sizce bu durum diğer partileri nasıl etkileyecektir?

Zaten HDP ile kapalı kapılar ardında bir görüşmemiz söz konusu olmamıştı. Laz, Kürt, Çerkes, Abaza, Zaza, Terekemen ayırmaksızın biz Türkiye partisiyiz. Kurucular listemize bakıldığında Alevi, Sunni, Kürt, Ermeni, Rum her kesimden insan vardır ve biz en başta toplumun tamamını kucaklama hedefi ile yola çıktık.

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir

- Gelecek Partisi, sahada ciddi bir çalışma ortaya koyuyor. Özellikle yerel ölçekte rol alan kilit isimler, partiyi de tabana iyi anlatıyor. Yapılan bu çalışmalarda rol alan biri olarak sahadaki genel durum için neler söylemek istersiniz?

Evet yerelde de halkta karşılığı olan, STK'larda geçmişi olan özgün ağırlıklı insanlar partimizi yoğunlukta tercih etmiş durumdalar.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

- Malumunuz erken seçim söylentileri gündemden düşmüyor. Ülkenin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurursak sizce bir erken seçime gereksinim var mı?

Evet vardır. Ekonomi malum. Yakın zamanda Merkez Bankası'nın 40 Milyar Dolar akçesi kullanılmasına rağmen piyasalar düzelememiş olup, Merkez Bankası tarafından yine yakın zamanda 55 Milyar TL para basımı da piyasaların rahatlamasına katkı sağlayamamıştır. İktidar, aklına geldiği an plansız ve programsız açıklamalar yapmaktadır. En son sokağa çıkma yasağında bile Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını söylemesine rağmen, hemen akabinde İç İşleri Bakanı'nın sokağa çıkma yasağını ilan ediyor olması ve onun peşinden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sokağa çıkma yasağı olmayacağını ilan etmesi bir plan ve programlarının olmadığının göstergesidir. Sadece ekonomik ve siyasi olumsuzluklar yönünden baktığımızda da erken seçim aslında kaçınılmazdır.

- Sayın Davutoğlu, "Ne zaman ve hangi şartlarda olursa olsun seçime kendi gücümüzle girmeye kararlıyız" diyerek bir bakıma rakiplerine meydan okudu. Bu meydan okumayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

YSK'nın siyasi partiler hakkındaki seçime girebilme şartlarına baktığımızda çok yakın zamanda il, ilçe ve genel merkez kongrelerini yapmaya hazır olduğumuzu gördüğümden Gelecek Partisi olarak tek başımıza seçime girebilme hukuki haklarımızı elde etmiş oluyoruz.

KORONAVİRÜSTE NORMALLEŞME SÜRECİ

- Biraz da yaşantımızı önemli ölçüde etkileyen koronavirüs salgınına değinmek istiyorum. Normalleşme süreci kapsamında son haftalarda önemli adımlar atılıyor. Sizce bu adımları atmak için acele mi ettik?

Evet çok acele ettik. Sadece haftasonları ve bayramda sokağa çıkma yasağı getirilerek bu işin son bulamayacağı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Avrupa ülkelerinde virüs salgını görüldüğü anda gerekli her türlü önlem alınarak 20 gün aralıksız sokağa çıkma yasağı getirilmeliydi. Vaktinde ve yerinde müdahale edilseydi bu işin can ve ekonomik yönden bu kadar ağır sonuçları ile karşılaşmayabilirdik. Yakın zamanda ilan edilen ekonomi paketi ile ilgili ise, zaten Covid-19 'dan dolayı insanlar uzun süre işyerlerini açamadılar, mal sahipleri kiralarını alamadı ve işçi-işveren herkes ekonomik yönden mağdur oldu. Dolayısıyla sadece turizme katkı sağlamak amaçlı tatile gitmek isteyenlere düşük faizli kredi verilerek toplumun ekonomik geleceği de ipotek altına alınmış oldu.

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir

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