: Davutoğlu'ndan ABD'nin skandal Kudüs kararına sert tepki: Asla kabul edilemez

29.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:31

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi.

"GERİLİMİN VE SAVAŞIN TOHUMLARINI EKİYOR"

"Kudüs müslümanların onuru, İbrahimi geleneğin kutsal mekanı ve Filistin'in ebedi başkentidir" diyen Davutoğlu, "Bu açık gerçeği yoksayan Trump ve İsrail'in Filistinlilere ve müslümanlara danışmadan hazırladıkları sözde barış planı barışın değil savaşın ve gerilimin tohumlarını ekmektedir" ifadelerini kullandı.

"BU PLAN ASLA KABUL EDİLMEYECEKTİR"

Açıklamasının devamında birtakım zaaflardan faydalanılarak ilan edilen bu planın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti: "İslam dünyasındaki siyasi zaaflardan istifade ile ilan edilen bu plan Müslüman halklar ve İbrahimi geleneğin samimi savunucuları tarafından asla kabul edilmeyecektir. Mescid-i Aksa'sız Kudüs, Kudüs'süz Filistin anlayışı üzerine barış inşa edilemez."

İşte Davutoğlu'nun o paylaşımları;

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