Davutoğlu, Demirtaş'ın teklifiyle ilgili konuştu: Kendisi ile görüşmeyi doğru görürüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Davutoğlu, Demirtaş'ın teklifiyle ilgili konuştu: Kendisi ile görüşmeyi doğru görürüm

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demirtaş'ın "Davutoğlu ile yan yana gelip konuşmamız Türkiye'de özgürlükler için faydalı olacaktır" sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, "Terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görürüm" dedi.

15.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:09

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, "Prensip olarak Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görürüm" dedi.

"DOĞRU GÖRÜRÜM"

Sözcü'nün haberine göre Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Demirtaş'ın 'Davutoğlu ile yan yana gelip konuşmamız Türkiye'de özgürlükler için faydalı olacaktır' sözlerini okudum. Prensip olarak Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görürüm. Bu bağlamda geçmişte de sert siyasi mücadelede bulunduğumuz liderler ile de bir araya gelmekten hiç çekinmedim" dedi.

DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

Demirtaş geçtiğimiz günlerde, "Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalardım" demiş, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için de demokrasi ilkeleri etrafında yan yana gelinip konuşulması gerektiğini ifade etmişti.

Davutoğlu, Demirtaş'ın teklifiyle ilgili konuştu: Kendisi ile görüşmeyi doğru görürüm

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Adnan Menderes Selahattin Demirtaş
Magazin Metin Uca Müge Anlı Sezen Aksu Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Gökhan Töre Burak Yılmaz Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Milli Suriye Antalya
Şu an buradasınız: Davutoğlu, Demirtaş'ın teklifiyle ilgili konuştu: Kendisi ile görüşmeyi doğru görürüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 11:09:43. #1.15#
title