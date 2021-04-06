Davutlar MYO'da 'Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele' toplantıları gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Davutlar MYO'da 'Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele' toplantıları gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Davutlar MYO'da 'Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele' toplantıları gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Mart ayı içerisinde 3 farklı oturumda bağımlılıkları ele alan bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Mart ayı içerisinde 3 farklı oturumda bağımlılıkları ele alan bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Doç. Dr. Hatice Aksu ve Öğr. Gör. Dr. Ayşe Arslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantılar çevrimiçi olarak gerçekleşti. Madde ve alkol bağımlılığı hakkında gerçekleşen programda, Uzman Dr. Mutlu Özbek, sigara ve tütün bağımlılığı hakkında gerçekleşen toplantıda Uzman Dr. Tolga Tunagür, internet ve teknoloji bağımlılığı hakkında gerçekleşen toplantıda ise Uzman Dr. Doğa Sevinçok katılımcılara bilgi verdi. Bağımlılıklar ile ilgili doğru bilinen yanlışların altı çizilerek profesyonel desteğin öneminin vurgulandığı oturumlar, bilgilendirme sunumlarının ardından soru-cevap ile sona erdi. - AYDIN

Davutlar MYO'da 'Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele' toplantıları gerçekleşti
Davutlar MYO'da 'Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele' toplantıları gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Davutlar MYO'da 'Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele' toplantıları gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:20:39. #1.15#
title