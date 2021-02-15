Davut Kıranlı kimdir? Müge Anlı Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı nedir?

Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri olan Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı hakkında detaylar merak edilirken Davur Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edildi. Bu kapsamda izleyiciler Müge Anlı Davut Kıranlı kimdir? Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı nedir? sorularının yanıtlarını merak etti.

Davut Kıranlı kimdir? sorusu Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri olduktan sonra dikkat çekti. Eşini aramak için programa katılan Davut Kıranlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı nedir?

Davut Kıranlı, son olarak 12 Şubat günü Müge Anlı'nın programına katılarak gündeme gelmişti. Karısının işe aldığı şoförü tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini sık sık dile getiriyordu. Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmişlerdi. Gelişmenin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Davut Kıranlı'ya ne olduğu merak ediliyor.

MÜGE ANLI DAVUT KIRANLI SEVGİ KIRANLI OLAYI NEDİR?

Davut Kıranlı Müge Anlı'ya katılarak 3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamadığını ve büyü yapılarak kaçırıldığını öne sürmüştü. Davut Kıranlı'nın ardından, Sevgi'yi kaçırdığı iddia edilen Muammer Cambaz'ın eşi de yayına katılarak bildiklerini anlattı.

Karısını çok sevdiğini anlatan eş Davut Kıranlı; "Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı" ifadelerini kullanarak eşini geri istediğini söyledi.

Müge Anlı kısa süre sonra Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı bulduğunu açıkladı. Ancak Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söyledi. Öte yandan Muammer Cambaz'ın ifadeleri de Sevgi ile benzerdi. Israrla karısını isteyen Davut Kıranlı ise onsuz yaşayamayacağını dile getirdi fakat duyduklarının ardından eşinden boşanacağını da canlı yayında aktarmıştı.

DAVUT KIRANLI İNTİHAR MI ETTİ?

Karısı Sevgi Kıranlı'ya 'Güzelim' şeklinde hitap eden Davut Kıranlı, onsuz yaşayamayacağını ifade etmişti. Tüm çabalarına rağmen Sevgi Kıranlı eşine geri dönmeyeceğini açık şekilde duyurdu. Müge Anlı'nın yayımlanan son bölümünün de Youtube'dan kaldırılmış olması dikkatlerden kaçmadı ve vatandaşlar, ''Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti?'' sorusunu gündeme getirdi. Kıranlı'nın bir araç önüne atlayarak intihar ettiği öne sürüldü ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davut Kıranlı'nın akıbetinin ise pazartesi günü netlik kazanması bekleniyor.

DAVUT KIRANLI KİMDİR?

Kıranlı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşamını sürdürüyor ve 49 yaşındaki eşi Sevgi Kıranlı'yı aramak için Müge Anlı'ya çıkarak adını duyurdu. Davut Kıranlı tarımla uğraştığını ve 5 çocuğu, 4'de torunu olduğunu açıklamıştı.