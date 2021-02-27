Davut Güloğlu kimdir? İbo Show konuğu Davut Güloğlu kaç yaşında? Davut Güloğlu şarkıları! İbo Show konukları!

Laz müziklerini dinlediğimiz başarılı sanatçı Davut Güloğlu kimdir? İbo Show konuğu Davut Güloğlu kaç yaşında? Davut Güloğlu şarkıları! İbo Show konukları!

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Memur bir baba ile ev hanımı bir annenin 11 çocuğundan yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşında anne ve babasını kaybettikten sonra bir dönem futbola merak saran sanatçı, Rize Belediye Spor, Salaha Spor gibi amatör futbol kulüplerinde 6 yıl futbol oynadı.

Ancak, içindeki müzik sevgisinin önüne geçemeyerek 1991 yılında İstanbul'a gelen Davut, İstanbul'da çeşiti ticari faaliyetlerde bulunduktan sonra (fırın, market, sürücü kursu vb...) ailesinin büyük desteğiyle 1998 yılında ilk albümü "Sarılsam da olmayi" ile müzik dünyasına merhaba dedi. Ancak Güloğlu, ilk albümüyle beklediği başarıyı elde edemedi.Ancak Güloğlu yılmadı.

Değerli sanatçı Arif Sağ'ın açtığı kurslara devam ederek müzik birikimini geliştirdi. Özel kurslarla çalışmalarına devam etti. Bu müzikal eğitimi kendi bilgi ve yetenekleri ile birleştirdi. Karadeniz ritimlerini günümüz müzik anlayışıyla yoğurarak albümünde kendi müziğini buldu.

Bir çok eser besteleyen sanatçı bu albümünde kendi eserlerini seslendirirken diğer besteci ve söz yazarlarının eserlerini de yorumladı. " NURCANIM " albümünde dört eserin söz ve müziği, bir eserin müziği, bir eserin sözü kendisine aittir.

İlk albümü için " ben beni yansıtamadım " diyen sanatçı memnuniyetsizliğini dile getirirken, sanatın eğitim ve çalışmalara gebe olduğunu kendisine bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu doğrultuda uzun süren çalışma ve araştırmalar neticesinde " NURCANIM " albümünü yaptı.

2001 yılının ocak ayında çıkan bu albümün ilk klipini , "NURCANIM " ikincisini ise " BENİM BÜYÜK ALLAHIM " adli parçalarına çekti. Son zamanlarda en çok satan albüm listelerinde uzun bir süre baş sırayı çeken bu albüm çekilen her yeni klip ile de satış grafiğini yükseltiyor ..

2,5 yıl aradan sonra bomba gibi bir albümle geri döndü. "Katula, Katula" ismini verdiği albümünü 2003 senesinde çıkaran Davut Güloğlu albümde söz yazarlığını da ortaya çıkardı. On iki şarkıdan oluşan albümün aranjörü Suat Aydoğan. Davut Güloğlu'nun , bir şarkıda söz ve müzik, üç şarkı da ise söz yazarlığı yaptığı albüm 1,5 senelik bir çalışmanın ürünü...Albümün stüdyo çalışmaları ise tam 1500 saat sürmüş. İlk albümdeki uğurun bozulmamasını isteyen sanatçı bu albümde de A'dan Z' ye aynı ekiple çalıştı.

2004 yılının Ağustos ayında 'Dur Orda Dur' single albümü ile çıkış yapan Güloğlu, kariyerindeki konumunu sağlamlaştırmıştır.

Tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında 'Çat Çat' albümünü çıkaran Güloğlu, yabancı ülkelerdeki popülaritesini arttırmıştır.17 Eylül 2006 tarihinde başlayan 'Sev Kardeşim' adlı dizide Hande Ataizi ile başrolü paylaşan Davut Güloğlu kariyerini oyunculuk alanı ile genişletmiştir.

2007 yılının Mayıs ayında 'Kapak Olsun' albümü ile tekrar gündeme gelen Davut Güloğlu etnik-pop alanındaki ismini ve tahtını korumayı sürdürmüştür.

2009 yılının Temmuz ayında 'Kopalım Bari' albümü ile farklı alanlarda şarkılar yaparak iddiasını ve popülaritesini korumaya devam etmiştir.

Davut Güloğlu 24 Ocak 2011 yılında Kanaltürk televizyonunda Ece Erken ile sunuculuğunu paylaştığı 'Hayata Gülerken' programını sabah kuşağında gerçekleştirmiştir.

İzlenme oranları yüksek olan ve sevilen bu programdan tam 1 yıl sonra Haziran 2012 yılında 'Seni Seni' albümü ile yaza giriş yapan şarkıcı şarkılarını uzun zaman aradan sonra sevenleri ile buluşturmuştur.Sanatçının en büyük hedefi ise kendini özünü ve kişiliğini hiç bozmadan sanatında her geçen gün daha başarılı olmak ve bir gün Karadeniz müziğini Avrupa'ya taşıyıp sevdirmek. Bugün Beylerbeyinde yaşayan Güloğlu müzik kariyerine devam etmektedir.

DAVUT GÜLOĞLU ŞARKILARI

1998: Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi

2001: Nurcanım

2003: Katula Katula

2004: Dur Orda Dur

2005: Çat Çat

2007: Kapak Olsun

2009: Kopalım Bari

2012: Seni Seni

2015: Aşk

2018: Hayat Devam Ediyor/ Bu Kadar Naz Olur Mu?