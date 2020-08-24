Davulcu, düğünde sandalyeyle 'güreş'ti ÇORUM'un İskilip ilçesinde davulcu Faruk Çakmak (37), düğün töreninde sandalye ile güreş tuttu.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde davulcu Faruk Çakmak (37), düğün töreninde sandalye ile güreş tuttu. İzleyenlerin şaşırdığı Çakmak, "İnsanları eğlendirmek istedim" dedi.

İskilip'te düğüne katılan 15 yıllık davulcu Faruk Çakmak, gösterisiyle davetlileri şaşırttı. Davulunu bırakan Çakmak, eline aldığı plastik sandalye ile güreş tuttu. Davulcunun sandalye ile güreştiğini görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Amacının izleyenleri eğlendirmek olduğunu söyleyen Faruk Çakmak, "Düğünler bizim düğünlerimiz. Burada farklı bir şey yaparak insanları eğlendirmek istedim" diye konuştu.

Kaynak: DHA