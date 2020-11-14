Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
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Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

14.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:32
Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesinde bin 500 kişilik telesiyejin montaj çalışmaları devam ederken, bin 250 araçlık otoparkta hazır hale getirildi.

Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesinde bin 500 kişilik telesiyejin montaj çalışmaları devam ederken, bin 250 araçlık otoparkta hazır hale getirildi.

Yaklaşan sezon öncesi Davraz Kayak Merkezi'ndeki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve İl Özel İdaresi teknik ekibiyle bir birlikte Davraz Kayak Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak, montaj çalışmaları devam eden saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli telesiyej alanında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ardından Vali Seymenoğlu ve beraberindeki heyet bölgede bulunan diğer yatırımları yerinde gördü. Vali Seymenoğlu Davraz incelemeleri sırasında yetkililerden özellikle çevre düzenlemelerine ve ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi.

Davraz Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz aylarda bitirilen Otopark asfaltlama işlemi ve yol genişletme çalışmaları sonrası otopark çizgi çalışmaları da tamamlandı. Oluşturulan otoparka aynı anda bin 250 araç park edebilecek. - ISPARTA

Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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