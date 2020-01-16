Davlet Bahçeli'den MHP'li vekile sürpriz hediye: Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım
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Davlet Bahçeli'den MHP'li vekile sürpriz hediye: Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'a klasik otomobillerinden birini hediye etti. Karataş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım" dedi.

16.01.2020 20:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:49
Davlet Bahçeli'den MHP'li vekile sürpriz hediye: Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım

Klasik otomobillere ilgisi bilinen Lideri , koleksiyonunda yer alan ve en değerli otomobillerden biri olan 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes'i MHP İstanbul Milletvekili Bülent 'a hediye etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

MHP'li Karataş, otomobili teslim aldıktan hesabından fotoğraf paylaştı. Karataş paylaşımdan, 'Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum...' ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Davlet Bahçeli'den MHP'li vekile sürpriz hediye: Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım
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