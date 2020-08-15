David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
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David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi

Arka Sıradakiler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan İlkin Tüfekçi, sosyal medya hesabından David Beckham'ın paylaştığı hikayeyi izlediğini gösteren bir paylaşım yaptı.

15.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:13

Yıllar önce yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan İlkin Tüfekçi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Müşfik Kenter ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına David Beckham'ın baktığını gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Instagram'dan yaptığı hikayeyi izleyen kişilerin olduğu bir ekran görüntüsü paylaşan oyuncu, David Beckham'ı kastederek "Bir dakika doğru mu gördük" dedi. Tüfekçi'nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları Beckham'ın hesabının gerçek olmadığını iddia etti.

David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi

İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR?

I·lkin Tüfekçi, 5 Temmuz 1987 tarihinde I·stanbul'da dünyaya geldi. Babası eski futbolculardan I·lyas Tüfekçi'dir. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler dizisi ile yaşayan İlkin Tüfekçi; Papatyam, Kader Çizgisi, Karadayı ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi

Oyuncu son olarak Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Şule karakterine hayat verdi.

David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Haber Yorumları (1)
EKMEK KAFALI ELMİR: Cok önemli bir haber be bu haberden sonra dünya barış a kavuştu buzulların erimesi durdu dünya da açlık bitti yeni bir dönem başladı tebrikler
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