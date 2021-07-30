DAÜ Eğitim Fakültesi ile Karpaz Meslek Lisesi İş Birliğinde İngilizce Öğretmenlerine Ücretsiz Kurs Verildi
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DAÜ Eğitim Fakültesi ile Karpaz Meslek Lisesi İş Birliğinde İngilizce Öğretmenlerine Ücretsiz Kurs Verildi

DAÜ Eğitim Fakültesi ile Karpaz Meslek Lisesi İş Birliğinde İngilizce Öğretmenlerine Ücretsiz Kurs Verildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ile Karpaz Meslek Lisesi iş birliğinde, kamuda ve özel sektörde çalışan genel orta öğretim seviyesindeki İngilizce öğretmenlerine "21.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ile Karpaz Meslek Lisesi iş birliğinde, kamuda ve özel sektörde çalışan genel orta öğretim seviyesindeki İngilizce öğretmenlerine "21. Yüzyılda Otantik Öğrenme - Dil Öğretmenleri İçin Teknoloji ile Bütünleşik Eğitim Tasarımı" başlıklı kurs verildi. 19 Nisan - 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenen ve Karpaz Meslek Lisesi'nin "Smart CALL" başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında, topluma hizmet amacıyla ücretsiz olarak sunulan kurs, DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülker Vancı Osam danışmanlığında, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İldeniz Özverir tarafından verildi.

Katılımcılar Memnun Kaldı Kursta, otantik öğrenme 21. yüzyıl pedagojisi olarak öğretildi. Teknoloji kullanılarak öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim teknolojilerinin pandemi döneminde başarılı bir şekilde eğitim ile bütünleştirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılara, WEB 2. 0 araçlarının kullanılması ve bu araçların kullanımı sırasında sanal ortamda sınıf oluşturma, kaynak paylaşma, web sitesi üretimi, elektronik albüm üretimi, poster üretimi, video konferans yapabilme, statik resimlere etkileşimli bağlantılar eklenebilecek yazılım kullanımı gibi yeni teknolojiler öğretildi. Kursu başarıyla tamamlayan 37 katılımcıya sertifika verildi. Katılımcılar kurs sonunda aldıkları eğitimden çok memnun kaldıklarını, böyle kursların devam etmesini istediklerini ve ilk kez teknolojiyi tam anlamıyla eğitime entegre edebilecekleri bir kurs aldıklarını söylediler.

Sertifika Töreni Yapıldı Sertifika töreni, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü, saat 10: 30'da, DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Törene; DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Javanshir Shibliyev ile Öğretim Görevlisi Ahmet Hıdıroğlu da katıldı. Törende konuşan DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, DAÜ'ye yakışır eğitimlerin verilmesinin önemine dikkat çekerek, kursu veren Yrd. Doç. Dr. İldeniz Özverir'e teşekkür etti. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: Habermetre

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