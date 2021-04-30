DATÜB heyetinden Büyükelçi Bağcı'ya hayırlı olsun ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DATÜB heyetinden Büyükelçi Bağcı'ya hayırlı olsun ziyareti

DATÜB heyetinden Büyükelçi Bağcı'ya hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Ahıska Türkleri Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet Bakü'de yeni göreve başlayan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç.Dr. Cahit Bağcı'yı ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet Bakü'de yeni göreve başlayan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç.Dr. Cahit Bağcı'yı ziyaret etti.

Azerbaycan'a biz dizi çalışma ziyaretinde bulunan DATÜB heyeti, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç.Dr. Cahit Bağcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin başta Azerbaycan olmak üzere yaptığı tüm çalışmalar hakkında bilgi verildi.

DATÜB Başkanı Kassanov ziyaretle ilgili olarak "Nazik kabullerinden dolayı Büyükelçimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı'ya teşekkür ederiz" dedi.

Ziyarette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, eski Türkiye Azerbaycan Büyükelçisi Hulusi Kılıç, DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov ve heyet görevlileri de yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burak Sergen Meral Kaplan
Spor Diego Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DATÜB heyetinden Büyükelçi Bağcı'ya hayırlı olsun ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:39:03. #1.16#

title