Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Datça, güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü ilçenin 48.17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 09.00'da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yakaköy'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.


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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

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