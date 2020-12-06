Datça'da yavru Yunus sürprizi

Datça'da yavru Yunus sürprizi Muğla'nın Datça ilçesi Kumluk plajında yavru Yunus uzun süre sahile yakın bir bölümde yüzmesi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Datça'da yavru Yunus sürprizi

Muğla'nın Datça ilçesi Kumluk plajında yavru Yunus uzun süre sahile yakın bir bölümde yüzmesi vatandaşların ilgi odağı oldu.

MUĞLA - Pandemi döneminde Muğla kıyılarına sık sık ziyaret eden Yunus balıkları son olarak Datça ilçesinde görüldü. Yavru bir Yunus balığı Kumluk plajında görünmesi üzerine vatandaşlar sahile akın etti.

Uzun süre plaj içinde dolaşan Yavru Yunus balığını gören vatandaşlar ellerinde cep telefonu ile uzun süre Yunus balığını görüntüledi. Kıyıya çok yakın alanda yüzen Yunus balığı teknede bulunan vatandaşlar tarafından kendisine dokunulmasını izin verdi.

Uzun süre plajda dolaşan yavru Yunus balığı daha sonra uzlaşarak gözlerden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ