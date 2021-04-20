Datça'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Datça'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ - Haberler | 3. Sayfa

- Datça'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- Datça'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.S ve D.B isimli şahıslar yakalandı. Konuyla alakalı satışa hazır vaziyette 3 parça halinde metamfetamin maddesi ve bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Datça'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Datça'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Datça'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Datça'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ

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