Datça'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MUĞLA 'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, uyuşturucu kullanan 3 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da dün akşam şüphelilerin evine operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada 5 gram esrar ele geçirilirken, F.K. (37), O.G. (28) ve O.K. (21) adlı şüpheliler gözaltına alındı. 3 şüpheli bugün adliyeye adliyeye sevk edildi.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL