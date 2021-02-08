Datça'da Ülkü Ocakları üyeleri atıl durumdaki futbol sahasını yeniledi

Muğla'nın Datça ilçesinde atıl durumdaki futbol sahasında Ülkü Ocakları üyelerince tarafından tadilat ve temizlik yapıldı.

Mesudiye Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda olan futbol sahası, Ülkücü gençler tarafından yeniden kullanılabilecek hale getirildi.

Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Badal, yaptığı açıklamada, "Datça Ülkü Ocakları olarak gençlerin spor yapabilmeleri için el birliği ile atıl durumdaki araziyi temizleyerek futbol sahalarını yeniledik. Datça halkının isteklerine bir bir koşmaya söz verdik. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan