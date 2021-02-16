Datça'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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Datça'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

16.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:15
Datça'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Helenistik döneme ait bir çömlek ve yağ kandili ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Helenistik döneme ait bir çömlek ve yağ kandili ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilçede yapılan kaçak kazılar sonucu çıkarılan tarihi eserlerin satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Datça Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından şüpheli E.G.'nin (30) evinde arama yapıldı. Aramada, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen, topraktan yapılma 30 santimetre yükseklik ve 30 santimetre eninde bir çömlek ile bir yağ kandili ele geçirildi. Olayla ilgili E.G., gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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