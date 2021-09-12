Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sanayi girişine konumlandırılan ve tartışma konusu olan Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı, demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı.

3 Eylül'de yapılması planlanan ancak sanayi esnafının davet edilmemesi üzerine 11 Eylül'e ertelenen ve Türkiye gündemine oturan Datça Sanayi girişindeki "Sanayi Ağacı Heykeli"nin açılışına, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, CHP ilçe teşkilatı ve sanayi esnafı katıldı.

Açılış kurdelesini makas yerine sanayi esnafının kullandığı uzun saplı demir kesme aletiyle kesmeye çalışan Belediye Başkanı Uçar, üçüncü denemesinde de başarılı olamadı. Bunun üzerine kurdeleyi tutan kişi bırakmak durumunda kaldı.

Açılış, ikramların ve Datça'da yaşayan bir grup müzisyenin mini konseriyle sona erdi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın yer aldığı heykel açılışı, 3 Eylül'de sanayi esnafının katılmaması nedeniyle ertelenmiş, heykel açılışının ertelenmesi sosyal medyada da gündem olmuştu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete sosyal medya hesabından "CeHaPe'nin sanayi devrimi Sanayi Ağacı" ifadesini kullanarak heykelin fotoğrafını paylaşmıştı.