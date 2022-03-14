Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçlarında hasat başladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Datça'da badem ağaçları bir yandan çiçek açarken bir yandan da meyve veriyor.

İlçede mevsimin ilk çağlalarını toplayan üreticiler, ürünü İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor. Çağlalar, Antalya üzerinden de yurt dışına ihraç ediliyor.

Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Can Usul AA muhabirine, "erkenci" olarak nitelendirilen bademin ilk çağla hasadına başladıklarını söyledi.

İlk ürünün kilogramını 80 liradan satışa sunduklarını aktaran Usul, "Badem, ilçe halkımız için önemli bir gelir kaynağı. Nisan ortasına kadar çağla, ağustosa kadar da badem toplarız." dedi.

Tüccarlık yapan Kadir Keskin ise bu yılki rekolteden memnun olduklarını ifade etti.