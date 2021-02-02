Datça'da bir caddeye, Şadan Gökovalı adı verildi
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Datça'da bir caddeye, Şadan Gökovalı adı verildi

02.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:11
Datça'da bir caddeye, Şadan Gökovalı adı verildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bir caddeye Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın adı verildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bir caddeye Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın adı verildi.

Datça Belediye Meclisi, oy birliği ile Yeni Çeşme Caddesi'nin adının 'Şadan Gökovalı Caddesi' olarak değiştirilmesine karar verdi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, uzun yıllar iletişim fakültelerinde ders veren, Halikarnas Balıkçısı ile Azra Erhat'ın manevi oğlu Prof.Dr.  Gökovalı'nın ailesi ile yakınlarına baş sağlığı diledi. Datça'nın tarihi Antik Knidos Kenti'nin tanıtımında gazeteci-yazar ve akademisyen Gökovalı'nın önemli hizmetler verdiğini söyleyen Uçar, "Bugün meclis toplantımız olmasaydı Muğla'da cenaze töreninde olacaktım. Prof. Dr. Gökovalı'yı kaybettik. Hem muhabir hem yazar hem akademisyen olan bir arkadaşımızdı. Kendisi 60'lı ve 70'li yıllarda Knidos antik kentimizin en çok tanıtımını yapan bir insandı. Kendisini rahmetle anıyorum, toprağı bol olsun diyorum" dedi.Gazeteci, yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı, 31 Aralık günü, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata veda etmişti.


Datça'da bir caddeye, Şadan Gökovalı adı verildi
Datça'da bir caddeye, Şadan Gökovalı adı verildi
Datça'da bir caddeye, Şadan Gökovalı adı verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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