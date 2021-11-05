Datça'da, '2'nci Bal- Badem Şenliği' iptal edildi

Datça'da bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, 2'nci Bal Badem Şenliği öncesinde 'stant krizi' yaşandı. Datça Belediyesinin yiyecek, içecek stantlarının açılmasına izin vermediği belirtildi. Yaklaşık üç hafta önceden duyuruları yapılan şenliğe katılmak üzere günler öncesinden hazırlıklarını yaparak gelen esnaf, son anda gelen belediyenin 'stant yasağı' duyurusu ile karşılaştı.

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise konu ile ilgili olarak DHA'ya yaptığı açıklamada, şenlikte stant izni bulunmadığını belirtirken, "Ben yerel tohum takası yapılacağı sanıyordum. Oysaki yiyecekcç, içecekçi stant açıyor. Benden böyle bir izinleri yok. Kamunun yerinde, stant açmaları gerekiyorsa, Yerel Tohum Derneği de olsa para kazanamaz. Stant açacaklardan para toplanmış. Para kazanıyorsa, kamu yeri olarak bunun bir kısmını Belediyeye yatırmaları gerekir. Sabah bir iki arkadaş geldi. Madem öyle, yiyecek ve içecekçi olmasın, bal ve bademci stant açsın dedim. Benim kokoreççim, gözlemecim varken, ben burada gözlemeciye, kokoreççiye izin verir miyim? Sonra buradaki vatandaş bana ne der" diye konuştu.