Datça'da 19 dönüm ekili alan kül oldu
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Datça'da 19 dönüm ekili alan kül oldu

Datça'da 19 dönüm ekili alan kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangında 19 dönüm ekili arazi kül oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangında 19 dönüm ekili arazi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Burgaz mevkiindeki ekili alanların olduğu bölgede yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 5 arazöz 15 kişi ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 19 dönüm arazide ekili ürünler kül oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Datça'da 19 dönüm ekili alan kül oldu
Datça'da 19 dönüm ekili alan kül oldu
Datça'da 19 dönüm ekili alan kül oldu
Datça'da 19 dönüm ekili alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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