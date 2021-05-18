Datça Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
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Datça Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Datça Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça Belediyesi Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gürsel Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Datça Belediyesi Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gürsel Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündeme gelen Mesudiye Mahallesi'ndeki taşınmaz satışı ile farklı parseldeki içerisinde bulunan kuyunun satılığa çıkarılması AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Toplantıda, Datça Kırsal Mahalle veya yerleşik alan tespitiyle ilgili komisyon raporu görüşülmesi ve 2020 yılı kesin hesap konusu da görüşüldü.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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