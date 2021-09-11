Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre, saat 16.31'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'ya 40,07 kilometre mesafedeki deprem, yerin 8,02 kilometre derinliğinde meydana geldi.