Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre, saat 16.31'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'ya 40,07 kilometre mesafedeki deprem, yerin 8,02 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Son Dakika Haberleri
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

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Haber: Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem - Haberler
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