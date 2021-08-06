Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
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Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

6 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREMEge Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.

6 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 13.52'de oldu, büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.2 olarak ölçüldü. İkinci deprem ise saat 13.58'de 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

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