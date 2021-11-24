Darüşşafaka'nın ilk Entegre Raporu'na 3 ödül… "Nitelikli eğitimin temel güvencesi düzenli bağışlar"

-Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Öktem: Entegre Raporu'nu 'Şeffaflık, yönetişim ve hesap verilirlik' kavramları dolduruyor

Şerife Berna KOCABAŞ – Doğan GÜNDOĞDU/ – Darüşşafaka Cemyieti'nin ilk entegre raporu olan '2020 Yılı Entegre Raporu', 3 kategoride başvuru yaptığı MarCom Ödülleri'nde, tüm başvurularında ödüle layık görüldü. Raporun 'şeffaflık', 'yönetişim' ve 'hesap verilirlik' kavramlarıyla doldurulduğunu ve temelini ekip ruhunun oluşturduğunu belirten Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, nitelikli eğitimin temel güvencesinin düzenli bağışlar olduğunu vurguladı.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2020 yılı faaliyetlerini ve gelecek stratejilerini bütünsel bir bakış açısıyla sunan ilk Entegre Raporu, Merkezi ABD'nin Dallas kentinde bulunan ve Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından dünyanın en geniş katılımlı yaratıcılık yarışması olarak nitelenen MarCom Ödülleri'nde 3 kategoride başvuru yaptı. '2020 Yılı Entegre Raporu' başvuru yaptığı "Faaliyet Raporu Tasarımı- Kurumsal Sosyal Sorumluluk" Birincilik (Platinium), "Faaliyet Raporu- Sivil Toplum Kuruluşu" Birincilik (Platinium), "Faaliyet Raporu Yazımı- Kurumsal Sosyal Sorumluluk" İkincilik (Gold) ödüllerine layık görüldü. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ENTEGRO RAPOR YÖNETİŞİMDE ÖNEMLİ BİR KONSEPT"

Entegre Rapor'un, çağdaş yönetişim içerisinde yeni ve göreceli bir kavram olduğunun altını çizen Öktem, "Adı rapor olsa da faaliyetleri bittikten sonra raporlamak yerine, yıl içerisinde ekip ile birlikte çalışarak her açıdan paydaşlarımıza yarattığımız değeri özetleyen bir çalışma şekli de diyebiliriz. Yönetişimde önemli bir konsept. Türkiye'de çok az özel sektör şirketinin olduğunu görüyoruz. Sivil toplum içerisinde de öyle. Bizler 160 yıldır genetiğimizde bulunan bu şeffaflık, iyi yönetişim ilkelerini aslında yeni bir yaklaşımla Entegre Rapor sayesinde yeni bir mihenk taşı koyduk diyebiliriz" diye konuştu.

"YÖNETİŞİM, ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLİRLİK KAVRAMLARI RAPORU DOLDURUYOR"

"Darüşşafaka, salt bir okul değil. Dışarıdan bakıldığında herkes bizi iyi bir ortaokul, lise gibi biliyor. Fakat burası bir ilim irfan yuvası, biz bir aileyiz. Darüşafakanın anlamı, şefkat yuvası" diyen Öktem, "Bu çerçeveden baktığımızda hayata bir adım geriden başlamış yavrularımıza iyi ve başarılı insan olabilme yolunda camiamız; memleketin insanının kaynaklarıyla memleketimizin yavrularına bir destek veriyor. Onlar da bu hayat yolculuğunda öne çıkma, mutlu olma ve ülkelerine yararlı olma olanağı sağlıyorlar. Bizim için itibar çok önemli olduğundan 'yönetişim', 'şeffaflık', 'hesap verilirlik' kavramları Entegre Raporu'nu çok iyi dolduruyor" şeklinde konuştu.

FOLKLORDEN YAPAY ZEKAYA FARKLI ALANLARDA FAALİYETLER

Öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin bilgi veren Öktem, "Yavrularımız 8 yıl, 4+4 dünya kalitesi standartlarında bir kolej eğimi alır. Çok iyi derecede İngilizce bilirler. Çağın gerektirdiği teknoloji, kodlama, ruhsal ve bedensel gelişim açısından da kendilerini geliştiriyorlar. 50'ye yakın yetenek atölyemiz de var. Bu çerçevede çok ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Çocuk ilgisine göre folklor, spor, aşçılık, yapay zeka, sanat, havacılık kulübü, robotik gibi farklı alanlarda kulüp faaliyetlerine katılabiliyor. Bu sayede hem akademik hem de sosyal gelişimlerini sağlayabiliyorlar" sözleriyle yararlandıkları imkanları da anlattı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN DÜZENLİ BAĞIŞ ÖNEMLİ

Sürdürülebilirliğe önem verdiklerini ve bunun düzenli bağışlarla sağlanabileceğini dile getiren Öktem, "Bizim için sürdürülebilirlik, bir numaralı konu. Çünkü çocuklar okula geldiğinde biz 8 yıllık eğitim sözü vermiş oluyoruz. Halbuki o para bizde yok. Bireysel bağışçımız, kurumsal bağışçımız ve vasiyet bağışçılarımızla ki bireysel bağışçılarımızın fazla olması kaydıyla, bu süreçte yavrularımızın kaynaklarını toparlıyoruz. Bizim için bağış olmazsa olmaz. Tek kaynağımız bağış. Yaklaşık 160 bin bağışçımız var. Bunların yaklaşık yüzde 40'ı bireysel bağışçı, yüzde 20'si kurumsal bağışçı, geriye kalan kısımda ise vasiyet ve diğer kaynaklardır. Tekrar tekrar vurgulamak isterim; bağış bizim can damarımız. Düzenli bağış da bunun olmazsa olmazı. 1 lira, 5 lira, 1000 lira tutar fark etmeksizin, insanımızın bu zor zamanlarda eğitimde fırsat eşitliği misyonumuzu desteklemesini arzu ediyoruz" diyerek nitelikli eğitim için bağış yapma çağrısında bulundu.